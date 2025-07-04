Бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо завершил переход из бирмингемской "Астон Виллы" в бразильский клуб "Васко да Гама", передают Vesti.kz.

Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

Европейская глава — закрыта

Карьера Коутиньо в Европе началась в итальянском "Интере", однако из-за нехватки игровой практики он отправлялся в аренду в испанский "Эспаньол". Настоящий прорыв случился после перехода в английский "Ливерпуль" - именно на "Энфилде" бразилец стал одним из лучших полузащитников мира, завоевав признание болельщиков и экспертов.





Рекордный трансфер и неудачи в "Барселоне"

В январе 2018 года "Барселона" заплатила за Коутиньо рекордные для себя 135 миллионов евро - сумма, которая до сих пор остается самой крупной в истории клуба наряду с трансфером Усмана Дембеле. Однако в Каталонии бразилец так и не сумел раскрыться: частые травмы, конкуренция и спад формы вынудили "Барсу" сдавать его в аренду — сначала в мюнхенскую "Баварию", с которой он выиграл Лигу чемпионов, а затем в английскую "Астон Виллу".





Последние шаги и возвращение домой

Английский клуб в 2022 году выкупил контракт полузащитника, но и в АПЛ Коутиньо не сумел стабильно заиграть. Последовали аренды в катарский "Аль-Духаиль", а затем - в бразильский "Васко да Гама", где он и начинал карьеру.

Теперь трансфер стал полноценным: Коутиньо официально стал игроком "Васко да Гама". Именно в этом клубе из Рио-де-Жанейро начался его путь в большом футболе.



