"С самого начала я был поражён": экс-игрок "Барсы" о жизни рядом с Роналду

Испанский защитник Иньиго Мартинес, минувшим летом перебравшийся в "Аль-Наср", рассказал о впечатлениях от игры и лидерских качеств капитана команды Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

34-летний футболист, ранее защищавший цвета "Барселоны", отметил, что играть бок о бок с португальской звездой - особый опыт, который мотивирует его каждый день.

"Роналду - крайне конкурентоспособный игрок. Единственное, о чём он думает, - это победа. Очень приятно обладать возможностью выступать с ним в одной команде. Игра вместе с Криштиану - одна из вещей, которых меня заинтересовала, когда поступило предложение от "Аль-Насра". С самого начала я был поражён его вовлечённостью и готовностью помогать", - приводит слова Иньиго Мартинеса Marca.

40‑летний португалец выступает за "Аль‑Наср" с 2023 года. Он провел за клуб из Эр‑Рияда 111 матчей во всех турнирах, забил 98 голов и отдал 20 результативных передач.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".