Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о назначении экс-наставника "Кайрата" Курбана Бердыева на пост главного тренера и технического директора иранского "Трактора", сообщает "Чемпионат".

"Бердыев мог бы возглавить любой российский клуб. Многие клубы могут сказать, что мы хотим сделать так, чтобы мы по-другому играли и так далее. Это разговоры ни о чем. Играть нужно согласно требованиям современного футбола. Я не против того, чтобы к нам в Россию приезжали специалисты из-за рубежа - это повышает уровень конкуренции. Это нормально. Но я против того, чтобы тренеры делились на черных и белых. Где черный - российский тренер, а белый – иностранный. И высказывания, что у нас нет никаких специалистов и только иностранный тренер может возглавить условное "Динамо". И это основная причина, что такие тренеры, как Бердыев, уезжают тренировать за границу. И именно поэтому наш российский футбол системно сдает позиции", - сказал Гаджиев.

Отметим, что "Трактор" изначально вел переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, "Трактор" переключился на переговоры с Бердыевым.

Об уходе Бердыева из "Кайрата" было объявлено 6 июня. Алматинский клуб возглавил Кирилл Кекер.