Роналду написал пост после важной победы "Аль-Насра"

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Сегодня 07:41
©instagram.com/cristiano

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о победе своей команды на выезде над "Аль-Таи" в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:0), сообщают Vesti.kz.

"Аль-Наср" выиграл со счетом 2:0. Отличились Роналду (52-я минута, c пенальти) и Андерсон Талиска (80-я). При этом главный конкурент "Аль-Насра" в чемпионской гонке "Аль-Иттихад" потерял очки, сыграв вничью с "Аль-Хилялем" (2:2). Таким образом, клуб Роналду (60), идущий на втором месте, до трех баллов сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице "Аль-Иттихада" (63).

"Важная победа сегодня вечером, впереди еще три игры! Продолжаем верить до конца", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, что 38-летний португалец перешел в саудовский клуб в декабре. С тех пор провел за него в чемпионате 14 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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