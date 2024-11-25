Роналду забил гол и вошел в историю

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился новым уникальным достижением, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 11-го тура саудовской Про-лиги против "Аль-Кадисии" (1:2), в котором Роналду забил гол.

Таким образом, Криштиану стал первым игроком в истории футбола, забившим 200 разным командам.

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Histórico 🤩



Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar contra 200 equipos diferentes 🥵 pic.twitter.com/ocJDi8Smf1 — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 22, 2024

Для 39-летнего португальца этот гол стал 911-м в карьере. Он поразил ворота соперников в 776 матчах на клубном уровне и 135 раз забивал за сборную Португалии.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом "Аль-Наср" рассчитано до лета 2025 года.

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