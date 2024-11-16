Роналду сделал заявление о 1000 голах за карьеру
Сборная Португалии устроила разгром Польши в пятничном матче, одержав уверенную победу со счетом 5:1. Главным героем встречи стал 39-летний Криштиану Роналду, оформивший дубль и доведший свой карьерный счет до впечатляющих 910 голов, сообщают Vesti.kz.
Сборная Португалии устроила разгром Польши в пятничном матче, одержав уверенную победу со счетом 5:1. Главным героем встречи стал 39-летний Криштиану Роналду, оформивший дубль и доведший свой карьерный счет до впечатляющих 910 голов, сообщают Vesti.kz.
После игры Роналду вновь заговорил о своем стремлении достичь исторической отметки в 1000 забитых мячей, отметив, что желание оставить след в истории футбола для него остается непреодолимым.
"Если честно, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не зацикливаюсь на этом рекорде", - слова Роналду приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.
Нападающий дебютировал в составе сборной Португалии в 2003 году. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился 135 голами и 45 результативными передачами. Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
В 2016 году футболист в составе португальской национальной команды выиграл чемпионат Европы.
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