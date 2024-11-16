Роналду сделал заявление о 1000 голах за карьеру

Сборная Португалии устроила разгром Польши в пятничном матче, одержав уверенную победу со счетом 5:1. Главным героем встречи стал 39-летний Криштиану Роналду, оформивший дубль и доведший свой карьерный счет до впечатляющих 910 голов, сообщают Vesti.kz.

После игры Роналду вновь заговорил о своем стремлении достичь исторической отметки в 1000 забитых мячей, отметив, что желание оставить след в истории футбола для него остается непреодолимым.

"Если честно, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не зацикливаюсь на этом рекорде", - слова Роналду приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Нападающий дебютировал в составе сборной Португалии в 2003 году. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился 135 голами и 45 результативными передачами. Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

В 2016 году футболист в составе португальской национальной команды выиграл чемпионат Европы.