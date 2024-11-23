Сенсацией обернулся матч "Аль-Насра" с голом Роналду
"Аль-Наср" в матче 11 тура Саудовской Про-лиги уступил на своем поле "Аль-Кадисии", сообщают Vesti.kz.
"Аль-Наср" в матче 11 тура Саудовской Про-лиги уступил на своем поле "Аль-Кадисии", сообщают Vesti.kz.
Встреча на поле клуба Криштиану Роналду завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Португальский форвард на 32 минуте открыл счет. Впрочем, гости, спустя пять минут усилиями Хулиана Киньонеса восстановили равновесие.
Победу "Аль-Кадисии" на 50 минуте принес экс-форвард "Боруссии", "Арсенала", "Барселоны" и "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг. Ассистировал ему Киньонес.
⌛️ || Full time,@AlNassrFC 1:2 #AlQadisiyah pic.twitter.com/sC3OZHlxoZ— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 22, 2024
"Аль-Наср" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб, набрав 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует "Аль-Хиляль", набравший 28 баллов, а у идущего на втором месте "Аль-Иттихада" 27 очков.
"Аль-Кадисия" также набрала 22 очка и занимает пятое место.
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