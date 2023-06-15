Роналду высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 00:43
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Криштиану Роналду высказался о разнице между европейским футболом и чемпионатом Саудовской Аравии, а также признался, что ему пришлось адаптироваться к сильной жаре на Аравийском полуострове, передают Vesti.kz.

Чтобы справиться с жарой, большинство тренировок в Саудовской Аравии проводят в вечернее время. Это сильно отличается от того, как проходят тренировки в европейских клубах. Роналду признался, что ему потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к разнице, но теперь он полностью освоился.

"Самая большая разница, которую я обнаружил в Саудовской Аравии, - это, очевидно, жара и адаптация расписания к более позднему времени, когда становится прохладнее". Но теперь я действительно привык к этому. Болельщики здесь невероятные. Каждая лига и страна разные, и я очень горжусь тем, что поиграл в трех разных лигах Европы (и выиграл титулы во всех них)", - сказал Роналду.

Ранее стало известно, что бывший нападающий "Реала" Карим Бензема и полузащитник "Челси" Н’Голо Канте также собираются присоединиться к клубам из профессиональной лиги Саудовской Аравии. Португалец рад прибытию новых высококлассных талантов и считает, что в ближайшие несколько лет лига будет стремительно развиваться.

"Меня это не удивило, но я очень рад видеть, что люди во всем мире сейчас смотрят Саудовскую профессиональную лигу. Я верю, что лига будет продолжать развиваться, и многие игроки из европейских игроков будут приезжать сюда, чтобы играть", - сказал он. добавлен.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия
Новости
Сегодня , 00:43
Мировой футбол
Роналду высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии
Вчера , 23:49
Мировой футбол
Моуринью ответил на предложение возглавить клуб из Саудовской Аравии
Вчера , 20:53
Мировой футбол
"Главный антигерой" финала Лиги чемпионов определился с клубом
Вчера , 19:59
Мировой футбол
"Раз в 50 лет". Мбаппе высказался о феномене Месси и Роналду
Вчера , 13:38
Мировой футбол
УЕФА забанил клуб в Лиге конференций: для него это дебютное попадание в еврокубки
Вчера , 12:18
Мировой футбол
Криштиану Роналду объяснил значение Siu! при праздновании голов
Вчера , 12:02
Мировой футбол
Стала известна реакция Мбаппе на уход Месси из ПСЖ
Вчера , 10:24
Мировой футбол
Вскрылся интересный факт о Холанде
Вчера , 10:00
Мировой футбол
Месси ответил, станет ли тренером после завершения игровой карьеры
Вчера , 08:50
Мировой футбол
Модрич сделал заявление о своем будущем
© 2008 - 2023 ТОО «EML»