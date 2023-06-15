Роналду высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду высказался о разнице между европейским футболом и чемпионатом Саудовской Аравии, а также признался, что ему пришлось адаптироваться к сильной жаре на Аравийском полуострове, передают Vesti.kz.

Чтобы справиться с жарой, большинство тренировок в Саудовской Аравии проводят в вечернее время. Это сильно отличается от того, как проходят тренировки в европейских клубах. Роналду признался, что ему потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к разнице, но теперь он полностью освоился.

"Самая большая разница, которую я обнаружил в Саудовской Аравии, - это, очевидно, жара и адаптация расписания к более позднему времени, когда становится прохладнее". Но теперь я действительно привык к этому. Болельщики здесь невероятные. Каждая лига и страна разные, и я очень горжусь тем, что поиграл в трех разных лигах Европы (и выиграл титулы во всех них)", - сказал Роналду.

Ранее стало известно, что бывший нападающий "Реала" Карим Бензема и полузащитник "Челси" Н’Голо Канте также собираются присоединиться к клубам из профессиональной лиги Саудовской Аравии. Португалец рад прибытию новых высококлассных талантов и считает, что в ближайшие несколько лет лига будет стремительно развиваться.

"Меня это не удивило, но я очень рад видеть, что люди во всем мире сейчас смотрят Саудовскую профессиональную лигу. Я верю, что лига будет продолжать развиваться, и многие игроки из европейских игроков будут приезжать сюда, чтобы играть", - сказал он. добавлен.