Роналду узнал плохие новости в "Аль-Насре"

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Сегодня 08:42
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Саудовский клуб "Аль-Наср" сталкивается с финансовыми проблемами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Essentially Sports.

По информации источника, руководство клуба обратилось за дополнительным финансированием к саудовскому инвестиционному фонду, но получило отказ. Криштиану Роналду, ключевой игрок команды, осведомлен о возникших трудностях и выражает недовольство ситуацией, хотя публично не комментирует ее по просьбе клуба.

В прошлом сезоне Роналду провел 45 матчей во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 13 результативных передач. Его контракт с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года, а по данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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