Роналду устроил истерику на поле: накричал на судью и толкнул болельщика

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не сдержал эмоций в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов с дубайским "Шабабом Аль-Ахли", сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел после первого тайма, который завершился вничью 1:1. Поводом послужили два спорных игровых моментов с участием Роналду. В первом случае португалец врезался с защитника в штрафной площади соперника, а другому футболисту попал в руку, исполняя удар ножницами.

После свистка на перерыв Роналду начал кричать на главного судью Фу Мина из-за неназначенных пенальти, взмахнув рукой перед его лицом.

Уходя в раздевалку, португалец также несколько раз приложил палец к глазу, сигнализируя о необходимости внимательнее следить за игрой, и крикнул: "Проснитесь, проснитесь, черт возьми!".

Кроме того, португалец толкнул болельщика, который хотел сделать с ним совместное фото.

Напомним, "Аль-Наср" уступал 1:2 к 88-й минуте, но сумел забить три гола в концовке и вырвать победу (4:2). На счету Роналду голевая передача.

Эта победа позволила "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.