Роналду устроил истерику и обвинил партнеров в упущенном трофее (видео)

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Сегодня 13:01
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"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, проиграл "Аль-Хилялю" в финале Суперкубка Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

"Аль-Наср" вел 1:0 после первого тайма благодаря голу Роналду на 44-й минуте. Но после перерыва "Аль-Наср" пропустил четыре гола за 17 минут и проиграл "Аль-Хилялю" (1:4) первый трофей сезона.

После четвертого пропущенного мяча португалец жестом показал своим одноклубникам, что те заснули. Впрочем, смотрите сами:

Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Отмечалось, что португалец получил самую высокую зарплату в истории футбола - 200 миллионов евро в год, она включала гарантированную зарплату в размере 90 миллионов евро в год, а также коммерческие и спонсорские сделки, которые довели его общую годовую зарплату до 200 миллионов евро. Ему также был выплачен бонус за подписание контракта в размере 100 миллионов евро. По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, португалец отклонил предложение перейти в клуб MLS "Спортинг Канзас-Сити", чтобы присоединиться к саудовскому клубу.

Метки:
Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия

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