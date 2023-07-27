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Роналду уходит? "Аль-Наср" презентовал новую форму без Криштиану

Роналду уходит? "Аль-Наср" презентовал новую форму без Криштиану
©ФК "Аль-Нас"

Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24, сообщают Vesti.kz.

Что примечательно, в презентации новой формы не принимал участие главная звезда команды - португальский нападающий Криштиану Роналду. На предсезонных сборах форвард принял участие в трех товарищеских матчах - с "Сельтой" (0:5), "Бенфикой" (1:4) и ПСЖ (0:0), но результативными действиями не отметился.

При этом ранее Роналду заявил о желании выиграть все трофеи с "Аль-Насром" в новом сезоне.

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Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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В минувшем сезоне "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны. Таким образом, Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд.

 

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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