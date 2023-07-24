Роналду обозначил цели на новый сезон в "Аль-Насре"

Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего сезона в "Аль-Насре". Нападающий сборной Португалии заявил о желании выиграть все трофеи с саудовским клубом, сообщают Vesti.kz.

"Мы очень счастливы быть здесь, в Японии. Для "Аль-Насра" это первое подобное путешествие. У нас впереди два хороших матча, и мы взволнованы. В Японии все очень увлечены футболом. Мы здесь, чтобы устроить шоу. В предстоящем сезоне мы надеемся выиграть все трофеи. Да, это будет сложно, но я думаю, что у нас хорошая команда с новым тренером и новыми игроками, и мы с нетерпением ждём потрясающего сезона", - приводит слова Роналду Goal.

"Аль-Наср" в Японии проведет матчи с ПСЖ и Интером. До этого команда Роналду уступила в товарищеских матчах "Сельте" (0:5) и "Бенфике" (1:4).

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Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

В минувшем сезоне "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны. Таким образом, Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" и также не смог завоевать трофеи.

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