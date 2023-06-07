Роналду разрешили управлять трансферами в "Аль-Насре"

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Сегодня 10:41
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил особые привилегии в саудовском клубе, сообщают Vesti.kz.

По данным AS, клуб предоставил португальцу право давать советы и комментировать трансферы команды в ближайшие месяцы. Боссы "Аль-Насра" хотят окружить Роналду игроками, которые ему нравятся. Отмечается, что мнение форварда будет решающим, когда дело дойдет до подписания потенциальных новичков.

"Аль-Наср" нашел Роналду нового звездного партнера

По итогам сезона "Аль-Наср" вместе с Роналду не смог завоевать ни одного трофея. Ранее сам португалец заявил, что останется в клубе на следующий сезон.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав два ассиста.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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