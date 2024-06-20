Роналду разочаровал блогера. Все из-за кубиков пресса

Блогер-инфлюенсер из Швеции Санне Йозефсон поделилась воспоминаниями о неприятной встрече со звездой футбола - нападающим сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Думаю, менеджер Роналду был немного влюблен в мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отель "Беверли-Хиллз". Беседа у нас не сложилась. Мы собирались заказать что-нибудь попить, а потом Роналду сказал, что будет только воду, потому что хочет сохранить свои кубики пресса. Тогда я подумала, что нам не о чем говорить", - приводит слова Йозефсон The Sun.

Напомним, Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В завершившемся сезоне 39-летний форврад принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами.

Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии - 35 голов в 31 матче. Тем самым португалец установил рекорд чемпионата по голам за сезон. Также Роналду стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах четырех разных стран. Также португалец отметился 11 результативными передачами.

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

Сейчас Роналду в составе сборной Португалии принимает участие на Евро-2024.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".