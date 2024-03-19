Роналду разоблачили и поставили точку в споре с Месси

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Сегодня 09:16
©IG/leomessi/cristiano

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, высказался о противостоянии своего племянника с именитым швейцарцем Роджером Федерером, передают Vesti.kz.

В частности, он увидел сходство в соперничестве двух величайших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Их противостояние (между Месси и Роналду) можно сравнивать с соперничеством Надаля и Федерера, только Рафа способен делать то же самое, что и Федерер, а Криштиану не может делать то, что делает Месси.

Эти противостояния сопоставимы по продолжительности. Однако между Месси и Криштиану больше различий, чем между Рафаэлем и Роджером. Если Криштиану - действительно отличный футболист, то Месси, на мой взгляд, просто ни с кем не сравнится.

Федерер - невероятный игрок. Его достижения поражают. То, что он делал на теннисном корте, я не видел ни у кого другого. Можно сказать, что Федерер в этом плане похож на Месси. У Рафаэля другого рода, но тоже очень высокий талант. Он, наверное, тот игрок, кто лучше всех бьет из не лучшей позиции.

Это правда, у моего племянника нет того технического совершенства или элегантности, которые есть у Федерера, но, повторюсь, Рафаэль делает то же самое, что и Федерер, а вот Криштиану не может делать то, что делает Месси.

Криштиану, безусловно, очень хорош, но он не владеем таким же дриблингом, как Месси на протяжении всей своей карьеры. В случае с моим племянником все иначе: он без проблем повторит любой удар Федерера.

Мы живем в мире, где очень сложно рассказать людям правду. Разочарование происходит от недостатка внутренней силы, чрезмерного стремления к непосредственности, нежелания смотреть правде в глаза и, конечно, от завышенной самооценки.

Месси уступил пять "Золотых мячей" Роналду. У лучших в истории тоже бывают неудачи, но разница в том, что это разочарование не помешало Месси двигаться вперед", - сказал Тони Надаль в эфире Super Deportivo Radio.

Напомним, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Больше аргентинца эту награду никто не получал. В составе сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан самым ценным игроком мундиаля.

Месси открыли суровую правду о соперничестве с Роналду

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