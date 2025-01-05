Криштиану Роналду рассматривает три варианта своего будущего на фоне опасений, что "Аль-Наср" не обладает всем необходимым для победы в азиатской Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, португальский футболист тщательно взвешивает свое будущее, приближаясь к завершающему этапу своей легендарной карьеры. Нападающий по-прежнему мотивирован перспективой завоевания трофеев, которая остается для него главным стимулом.

Роналду не спешит с принятием окончательного решения, несмотря на то, что его контракт с "Аль-Насром" истекает в июне.

Источники сообщили TEAMtalk, что на данный момент португалец рассматривает три варианта:

первый - он может продлить контракт с "Аль-Насром" и в будущем стать новым генеральным директором клуба;

второй - может вернуться в родную Португалию - "Спортинг";

третий - может вовсе уйти из футбола после чемпионата мира 2026 года.

При этом историческая победа "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов может заставить Роналду задуматься о возможном досрочном уходе из футбола.

Независимо от того, по какому пути пойдет Роналду, этот период размышлений подчеркивает стремление игрока тщательно спланировать следующую - возможно, последнюю - главу своей блистательной карьеры.

Напомним, Роналду выступал в Европе за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Является 5-кратным обладателем "Золотого мяча".