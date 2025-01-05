Роналду сделал эмоциональное заявление о чемпионате Саудовской Аравии

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями о чемпионате Саудовской Аравии, в котором он выступает, сообщают Vesti.kz.

Легендарный португалец отметил стремительное развитие лиги и её растущий уровень, подчеркнув, что играть здесь становится всё интереснее.

"Для меня большая честь, что лига растет, и что многие звездные футболисты приезжают, чтобы сделать саудовскую лигу еще лучше и конкурентоспособнее. Быть первой звездой, скажем так, здесь - большая честь. Я с нетерпением жду того, когда через пять или десять лет здесь прогрессировать будут не только основные команды, но и академии", - сказал Роналду пресс-службе саудовской лиги.

39-летний Криштиану присоединился к "Аль-Насру" в начале 2023 года. Также в его карьере были "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Пиоли, тренировавший ранее "Милан", возглавил "Аль-Наср" в сентябре 2024 года.