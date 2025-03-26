Роналду продемонстрировал навыки в уличной драке

Португальская звезда Криштиану Роналду стал игровым персонажем в файтинге Fatal Fury, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сети уже появился презентационный ролик, где можно увидеть как реального, так и виртуального Роналду в действии.

На данный момент 40-летний португальский форвард выступает за саудовский "Аль-Наср", с которым у него контракт до конца сезона 2024/25.

За свою карьеру он забил 929 голов, что является мировым рекордом. Ближайший преследователь - Лионель Месси, на счету которого 854 мяча.

Следующий матч "Аль-Наср" проведет 4 апреля, встретившись с принципиальным соперником "Аль-Хилялем".