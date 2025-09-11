Роналду признан лучшим футболистом всех времён: известны подробности

Капитан сборной Португалии и звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду удостоен титула "Лучший футболист всех времён" на церемонии наград португальской Примейры, сообщают Vesti.kz.

В лиге отметили, что 40-летний Роналду "определил собой целую эпоху и оставил неизгладимый след в истории мирового футбола".

Сам Криштиану не смог лично присутствовать на церемонии, однако организаторы показали видеоролик, в котором он держит трофей и благодарит за награду.

Отметим, что в Примейре Роналду выступал в составе "Спортинга" в начале своей карьеры. В сезоне-2002/03 он провел 25 матчей, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча" и рекордсмен по числу голов в истории футбола: на его счету 943 забитых мяча.



