Роналду приедет в Таджикистан, Бензема и Неймар - в Узбекистан. Итоги жеребьевки азиатской ЛЧ

В Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов сезона-2023/2024, сообщают Vesti.kz.

По ее итогам "Аль-Иттихад", в который этим летом перебрался французский форвард Карим Бензема, сыграет с командами из Ирана, Ирака и Узбекистана.

"Аль-Хиляль", состав которого пополнил нападающий сборной Бразилии Неймар, встретится с представителями Ирана, Индии и Узбекистана.

"Аль-Насру" с португальцем Криштиану Роналду будут противостоять клубы из Ирана, Катара и Таджикистана.

Итоги жеребьевки группового этапа азиатской ЛЧ. Зона "Запад":

группа А: "Пахтакор" (Узбекистан), "Аль-Фейха" (Саудовская Аравия), "Ахал" (Туркменистан), "Аль-Айн" (ОАЭ);

группа B: "Аль-Садд" (Катар), "Насаф" (Узбекистан), "Аль-Файсали" (Иордания), "Шарджа" (ОАЭ);

группа C: "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия), "Сепахан" (Иран), "Аль-Кува" (Ирак), АГМК (Узбекистан);

группа D: "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Нассаджи Мазандаран" (Иран), "Мумбаи Сити" (Индия), "Навбахор" (Узбекистан);

группа E: "Персеполис" (Иран), "Аль-Духаиль" (Катар), "Истиклол" (Таджикистан), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).

Групповой этап пройдет с 18 сентября по 13 декабря.