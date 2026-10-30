Роналду прервал необычную серию: такого не было больше двух лет

41-летний Криштиану Роналду оформил первый хет-трик более чем за два года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португальский нападающий "Аль-Насра" трижды поразил ворота "Аль-Холуда" в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, который завершился победой его клуба со счётом 5:3.

Предыдущий раз Роналду забивал три мяча за один матч ещё в сезоне-2023/24. Тогда португалец помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Вахду" со счётом 6:0 в рамках 30-го тура саудовского чемпионата, который состоялся в мае 2024 года.

После нового хет-трика на счету португальской звезды уже 985 голов в профессиональной карьере.

В нынешнем розыгрыше Про-Лиги Роналду отличился семь раз в десяти встречах и отдал одну голевую передачу. В Лиге чемпионов АФК сезона-2026/27 нападающий забил один мяч в двух матчах.

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