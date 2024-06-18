Роналду позвал в "Аль-Наср" своего друга. Детали

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Сегодня 09:16
©ФК "Аль-Наср"

Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в приобретении испанского защитника Серхио Рамоса, передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

По сведениями СМИ, "Аль-Наср" хотел бы видеть в своей команде 38-летнего Рамоса, играющего за "Севилью". Инициаторами сделки выступают новый спортивный директор клуба Фернандо Йерро и лидер команды португалец Криштиану Роналду, с которым вместе они выступали несколько сезонов подряд за "королевский клуб". Сообщается, что клуб уже предложил легенде мадридского "Реала" многомиллионный контакт. Также в услугах Рамоса заинтересованы клубы из Турции и МЛС.

К слову, в этом сезоне за "Севилью" испанец сыграл в 37 матчах и отдал точную передачу при семи голах.

Недавно было объявлено, что Серхио покинул "Севилью". Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.

Между тем, "Аль-Наср" по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии заработал 82 очка и финишировал на второй строчке.

Метки:
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