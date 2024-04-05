Роналду позвал легенду "Реала" в "Аль-Наср"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 14:24
©twitter.com/AlNassrFC

Экс-защитник "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро может получить должность в "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации издания Marca 56-летний Йерро может стать спортивным директором клуба. Примечательно, что инициатором приглашения легендарного испанца в саудовский клуб является звезда "Аль-Насра" 39-летний португалец Криштиану Роналду.

Сейчас Йерро, выступавший за "Реал" с 1989 по 2003 год работает на аналогичной должности в мексиканской "Гвадалахаре".

"Аль-Наср" после 26 туров чемпионата Саудовской Аравии набрал 62 балла. Команда идет на втором месте, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 12 очков.

Метки:
Реал Мадрид Саудовская Аравия Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:24
Мировой футбол
Роналду позвал легенду "Реала" в "Аль-Наср"
Сегодня , 10:25
Мировой футбол
Неймар заработал почти миллиард евро за карьеру
Сегодня , 09:23
Мировой футбол
Стало известно о планах Месси на Олимпиаду
Вчера , 19:31
Мировой футбол
Месси устроил переполох после матча, а его партнеры "наехали" на тренера
Вчера , 18:48
Мировой футбол
Озил нереально раскачался и показал гору мышц из спортзала
Вчера , 18:08
Мировой футбол
Жоау Феликс сделал признание о соперничестве Месси и Роналду
Вчера , 11:31
Мировой футбол
"Интер Майами" разучился побеждать без Месси
Вчера , 08:30
Мировой футбол
Без Месси никак? "Интер Майами" проиграл в Кубке чемпионов
3 апреля, 23:30
Мировой футбол
Шушеначев помог "Хапоэлю" выйти в полуфинал Кубка Израиля
3 апреля, 22:53
Мировой футбол
В "Интер Майами" готовы обойтись без Месси
© 2008 - 2024 ТОО «EML»