Роналду попросил заменить судью во время игры (Видео)

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Сегодня 11:01
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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду остался недоволен судейством во время матча 1/8 финала Кубка короля против "Аль-Иттифака", сообщают Vesti.kz.

В конце первого тайма голом отметился игрок "Аль-Насра" Талиска. Однако рефери встречи отменил взятие ворот, так как после видеопросмотра усмотрел офсайд у Роналду. Португалец не согласился с решением арбитра и демонстративно попросил его заменить.

Сам же матч закончился победой "Аль-Насра" (1:0), решающий гол в дополнительное время забил Садио Мане. Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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