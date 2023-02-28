Роналду не попал в сборную ФИФА впервые с 2007 года. Криштиану не голосовал за The Best

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не попал в символическую сборную по версии ФИФА по итогам 2022 года, сообщают Vesti.kz. Подобное с форвардом случилось впервые с 2007 года.

При этом форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси попал в символическую сборную года по версии ФИФА в 16-й раз подряд.

Кроме того, Роналду не принял участия в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года. Форвард, с капитанской повязкой игравший за Португалию на ЧМ-2022, не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.

Игрок "Порту" первое место отдал Килиану Мбаппе (ПСЖ), второе – Луке Модричу ("Реал"), третье – Кариму Бензема ("Реал"). Приз The Best лучшему игроку года достался Месси.

В сборную года от ФИФА вошли:

Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Жоау Канселу ("Бавария"/"Манчестер Сити", Португалия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, (ПСЖ, Аргентина), Карим Бензема ("Реал", Франция), Килиан Мбаппе (ПС, Франция), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия).