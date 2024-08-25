Роналду подсказали способ определить лучшего в споре с Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 18:30
©instagram.com/cristiano/ instagram.com/leomessi/

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Кришитану Роналду начнет заниматься боксом и выйдет на ринг, передает Vesti.kz со ссылкой на talkSPORT.

Такое мнение ресурсу выразил известный блогер Олажийда Уильямс, более известный под ником KSI. Инфлюенсер создал боксерскую организацию Misfits Boxing, которая организовывает бои между известными спортсменами.

"Никогда не знаешь, что может произойти. Могло бы получиться что-то интересное, если бы он в первом поединке вышел против Златана Ибрагимовича. А еще было бы интересно увидеть и Месси на ринге", - сказал Уильямс.

Отметим, что швед Златан Ибрагимович завершил карьеру, а Роналду продолжает выступать в чемпионате Саудовской Аравии. Его контракт с "Аль-Насром", подписанный в прошлом году действует до 2025-го года.

Назван лучший нападающий мира: Мбаппе лишь третий, а Роналду - десятый
 

Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Ибрагимович Златан Футбол Бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:25
Мировой футбол
21-летний казахстанец зажигает в Европе. У него два победных гола подряд
Сегодня , 18:30
Мировой футбол
Роналду подсказали способ определить лучшего в споре с Месси
Сегодня , 17:09
Мировой футбол
Звездному одноклубнику Мбаппе предложили миллион евро: известна реакция футболиста
Сегодня , 15:00
Мировой футбол
Удивительный результат выдал бразильский футболист после ухода из "Челси"
Сегодня , 14:02
Мировой футбол
Вратарь "Ливерпуля" принял решение по клубу Роналду: ему предложили баснословные деньги
Сегодня , 12:03
Мировой футбол
Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду перед матчем с Казахстаном
Сегодня , 08:36
Мировой футбол
"Интер Майами" вышел в плей-офф Кубка МЛС: помог быстрый дубль Суареса
Сегодня , 07:14
Мировой футбол
Гвардиола назвал лучшего нападающего в истории футбола
Вчера , 20:40
Мировой футбол
"Ювентус" подпишет игрока сборной Аргентины за 38 миллионов евро
Вчера , 17:55
Мировой футбол
Лукаку переходит из "Челси" в итальянский клуб. Известна его зарплата
© 2008 - 2024 ТОО «EML»