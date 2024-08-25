Роналду подсказали способ определить лучшего в споре с Месси

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Кришитану Роналду начнет заниматься боксом и выйдет на ринг, передает Vesti.kz со ссылкой на talkSPORT.

Такое мнение ресурсу выразил известный блогер Олажийда Уильямс, более известный под ником KSI. Инфлюенсер создал боксерскую организацию Misfits Boxing, которая организовывает бои между известными спортсменами.

"Никогда не знаешь, что может произойти. Могло бы получиться что-то интересное, если бы он в первом поединке вышел против Златана Ибрагимовича. А еще было бы интересно увидеть и Месси на ринге", - сказал Уильямс.

Отметим, что швед Златан Ибрагимович завершил карьеру, а Роналду продолжает выступать в чемпионате Саудовской Аравии. Его контракт с "Аль-Насром", подписанный в прошлом году действует до 2025-го года.

Назван лучший нападающий мира: Мбаппе лишь третий, а Роналду - десятый

