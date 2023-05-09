Роналду отказался от селфи после провального матча. Инцидент попал на видео

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9 мая 15:56
©ФК "Аль-Наср"

нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду выразил недовольство попыткой сделать с ним селфи после матча в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Португалец не сумел отметиться результативными действиями в домашнем матче 26-го тура чемпионата страны против клуба "Аль-Халиджа" (1:1), идущего на 14-м месте. По окончании встречи Роналду пообщался с игроками приезжей команды и отдал одному из них свою футболку.

В этот момент представитель "Аль-Халиджа" положил руку на плечо Роналду и попытался сделать с ним селфи, однако португальский форвард оттолкнул его и жестом велел убрать руки.

Напомним, Роналду перешел в"Аль-Наср" в январе 2023 года. Контракт рассчитан до 2025 года. За последние четыре игры в чемпионате нападающий забил один гол.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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