"Аль-Наср", за который выступает португальская звезда Криштиану Роналду, одержал победу над "Дамаком", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Наср" выиграл со счетом 3:0. Все голы забил Роналду.

Португалец оформил хет-трик уже в первом тайме. Сначала на 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который Роналду реализовал. Спустя пять минут форвард оформил дубль, а на 44-й минуте отличился в третий раз и довел счет до разгромного.

Таким образом, в шести матчах за "Аль-Наср" Роналду забил восемь голов и отдал два голевых ассиста. Благодаря этой победе команда вернулась на первое место в чемпионате Саудовской Аравии.