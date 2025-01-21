"Аль-Наср" в матче 16 тура чемпионата Саудовской Аравии победил на выезде "Аль-Халидж", сообщают Vesti.kz.

Клуб Криштиану Роналду выиграл со счетом 3:1. Сам португалец отметился дублем.

На 65-й минуте Роналду открыл счет, а на 80-й грек Костас Фортунис с пенальти сравнял счет.

Султан Аль-Ганнам на 81 минуте вывел "Аль-Наср" вперед, а на 98-й минуте Роналду установил окончательный результат.

"Аль-Наср" набрал 32 очка и занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. лидируют "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад", у которых по 40 баллов. У "Аль-Халиджа" 23 очка и восьмое место.

Отметим, что Роналду забил в этой игре 918 и 919 гол. На счету португальского форварда 784 мяча на клубном уровне и 135 - в составе португальской национальной команды.