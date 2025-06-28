В "Аль-Насре" начинается новая эпоха: клуб расстался со Стефано Пиоли и оперативно нашел замену, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером команды станет 70-летний Жорже Жезуш.

Португалец уже дал согласие на предложение клуба и вскоре будет официально представлен в новой роли. Интересно, что Криштиану Роналду, недавно продливший контракт с "Аль-Насром" еще на два года, полностью одобрил назначение соотечественника.

Напомним, "Аль-Наср" завершил прошлый сезон на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии и сейчас полон амбиций побороться за титул. С Жезушем и Роналду в тандеме эта цель выглядит как никогда реалистично.