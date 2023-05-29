Роналду обсудил переход к конкурентам "Реала" в Испании - СМИ

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Сегодня 12:50
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Криштиану Роналду обсудил с "Атлетико Мадрид" потенциальный переезд в Испанию, передают Vesti.kz.

По сообщению El Nacional, португальская звезда хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу по причинам, не связанным с футболом. Футболист присматривается к различным вариантам в Испании.

"Атлетико Мадрид", отдавший Жоау Феликса в "Челси" и Матеуса Кунью в "Вулверхэмптон", активно ищет нападающих. Роналду хочет воспользоваться ситуацией и настаивает на том, чтобы присоединиться к "Атлетико".

Кроме того, по данным Sky Sports, интересы Криштиану Роналду больше не представляет известный агент Жорже Мендеш. Издание утверждает, что отношения между Роналду и Мендешем рухнули после того, как агент не смог найти для футболиста клуб в Европе.

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Метки:
Роналду Криштиану Реал Мадрид
Новости
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