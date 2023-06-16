Роналду назвал трансферную цель для "Аль-Насра"

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду порекомендовал руководству клуба приобрести опорного полузащитника "Бетиса" Вильяма Карвалью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания As португальский футболист не только выполняет свои основные обязанности на поле, но также дает советы относительно приобретения игроков и выбора места для предсезонной подготовки.

Карвалью перешел в "Бетис" из "Спортинга" Лиссабон в 2018 году за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне 31-летний полузащитник провел 43 матча за севильскую команду, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Его контракт с "Бетисом" рассчитан до 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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