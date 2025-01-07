Нападающий "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил потенциал хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема, передает Vesti.kz.

Напомним, 27 декабря Беллингем получил награду от Globe Soccer Awards как лучший хавбек года. Также англичанин был признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам декабря.

В голосовании за "Золотой мяч", Джуд оказался на третьем месте, пропустив вперед бразильского одноклубника Винисиуса Жуниора и победителя испанца Родри из "Манчестер Сити".

"Джуд Беллингем - огромный талант, он может выиграть "Золотой мяч", - приводит слова Роналду Sky Sports.

В прошлом месяце Беллингем принял участие в пяти матчах испанской Примеры, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными действиями.

При этом он выступает за "Реал" с 2023 года. До этого полузащитник играл за английский "Бирмингем Сити" и немецкую "Боррусию" из Дортмунда. В прошлом году стал финалистом чемпионата Европы вместе с командой Англии.