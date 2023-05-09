Роналду "нашел" нового главного тренера для "Аль-Насра"

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9 мая 21:22
©ФК "Аль-Наср"

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера саудовского "Аль-Насра", за который выступает португалський нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, возглавить "Аль-Наср" может португалец Леонарду Жардим. Одним из факторов, которые могут повлиять на назначение бывшего тренера "Монако" в саудовскую команду являются его хорошие отношения с Роналду. 

Сейчас Жардим возглавляет "Шабаб Аль-Ахли", с которым стал победителем чемпионата ОАЭ. У него также есть опыт работы в Саудовской Аравии – он возглавлял "Аль-Хилаль" в сезоне-2021/22.

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера "Аль-Насра" занимает Динко Еличич. Он не будет руководить командой в следующем сезоне. Напомним, хорват возглавил клуб в середине апреля после отставки Руди Гарсии. Последним, как сообщалось, был недоволен Роналду.

После 26 туров "Аль-Наср" набрал 57 очков и занимает второе место в лиге Саудовской Аравии, отставая от лидирующего "Аль-Иттихада" на пять баллов.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Португалия

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