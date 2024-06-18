Роналду? Месси назвал своего самого ненавистного футболиста

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, ранее выступавший за "Барселону", назвал футболиста, на которого он больше всего злился во время матчей, передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

"С Серхио Рамосом у нас было много ссор. Он был тем игроком, на которого я больше всего злился. После этого мы стали товарищами по команде, но в "Эль-класико" мы всегда ругались. Матчи "эль-класико" были очень напряженными", - заявил Месси.

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Напомним, Серхио на протяжении длительного времени выступал за мадридский "Реал". В этот же период, Лионель играл за каталонцев. Позднее Рамос и Месси стали одноклубниками в "Пари Сен-Жермен".

При этом Месси выступал за "Барселоны" с 2005 по 2021 год. За этот период аргентинский футболист принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.