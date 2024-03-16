Роналду или Месси? Назван лучший футболист в истории

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Вчера 17:25
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Испанский нападающий "Депортиво" Лукас Перес назвал лучшего футболиста в истории, против которого, ему удалось сыграть, сообщают Vesti.kz.

"Месси является лучшим футболистом в истории. Мне было приятно играть против него, я получал удовольствие от этого", - передает слова Переса AS.

Месси с 2023 года выступает за американский клуб "Интер Майами". Перед этим аргентинец защищал цвета ПСЖ, куда переходил после многих лет, проведённых в "Барселоне".

В текущем сезоне МЛС 36-летний аргентинец сцграл три матча за "Интер Майами", забив три мяча и оформив один ассист.

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Роналду Криштиану Месси Лионель

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