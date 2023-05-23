Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:29
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет покинуть "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo. 38-летний форвард намерен досрочно расторгнуть соглашение с саудовским клубом.

По информации источника, Роналду не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которую издание называет "далекой от современного общества". Отмечается, что ближайшее окружение португальца начнет заявлять о сложившейся ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

Если Роналду решит покинуть "Аль‑Наср" без уважительной причины, то, согласно правилам ФИФА, он должен будет выплатить клубу компенсацию за два года, оставшиеся по его действующему контракту. В дополнение к этому регламент предусматривает санкции в отношении игрока.

Напомним, Роналду выступает за клуб "Аль-Наср" с января 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". В рамках чемпионата Саудовской Аравии он провел 14 матчей и забил 13 голов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:29
Мировой футбол
Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина
Сегодня , 13:19
Мировой футбол
В "Аль-Насре" раскрыли детали соглашения с Роналду
Вчера , 21:42
Мировой футбол
Казахстанский нападающий забил гол после чемпионства в Европе
Вчера , 13:05
Мировой футбол
Джорджина потроллила Роналду - надела на сына форму "Барселоны"
Вчера , 10:53
Мировой футбол
Экс-тренер "Кайрата" стал чемпионом с новым клубом
21 мая, 12:45
Мировой футбол
ПСЖ близок к подписанию Жозе Моуринью
20 мая, 08:57
Мировой футбол
Найден способ вернуть Роналду в топовый клуб из Европы
19 мая, 15:47
Мировой футбол
Возглавлявший "Кайрат" Алексей Шпилевский признан лучшим тренером чемпионата Кипра
19 мая, 08:56
Мировой футбол
Месси предложили самый крупный контракт в истории футбола
18 мая, 18:10
Мировой футбол
Тренер притворился, что его ударил футболист и получил красную карточку
© 2008 - 2023 ТОО «EML»