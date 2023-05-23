Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет покинуть "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo. 38-летний форвард намерен досрочно расторгнуть соглашение с саудовским клубом.

По информации источника, Роналду не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которую издание называет "далекой от современного общества". Отмечается, что ближайшее окружение португальца начнет заявлять о сложившейся ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

Если Роналду решит покинуть "Аль‑Наср" без уважительной причины, то, согласно правилам ФИФА, он должен будет выплатить клубу компенсацию за два года, оставшиеся по его действующему контракту. В дополнение к этому регламент предусматривает санкции в отношении игрока.

Напомним, Роналду выступает за клуб "Аль-Наср" с января 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". В рамках чемпионата Саудовской Аравии он провел 14 матчей и забил 13 голов.