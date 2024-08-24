Роналду дал обещание после неудачного старта сезона

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 07:59
©x.com/AlNassrFC

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на ничью своего клуба в первом туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

На старте сезона команда португальской суперзвезды сыграла вничью с "Аль-Раедом" - 1:1. Сам Роналду в этой встрече забил гол.

"Мы никогда не успокоимся. Мы никогда не сдадимся. Наша решимость не знает границ!" - написал Роналду в соцсетях.

Напомним, в прошлом сезоне клуб Роналду занял второе место в Саудовской Про-Лиге, а "Аль-Раед" стал 12-м.

Добавим, что "Аль-Наср" разгромно уступил "Аль-Хилялю" в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:42
Мировой футбол
Роналду узнал плохие новости в "Аль-Насре"
Сегодня , 07:59
Мировой футбол
Роналду дал обещание после неудачного старта сезона
Вчера , 20:51
Мировой футбол
Назван фаворит на пост главного тренера сборной Англии
Вчера , 18:57
Мировой футбол
Экс-тренера сборной Бразилии по футболу госпитализировали после матча
Вчера , 15:20
Мировой футбол
Неймар обставил Роналду в Саудовской Аравии
Вчера , 15:00
Мировой футбол
Салах определился со своим будущим в "Ливерпуле"
Вчера , 08:31
Мировой футбол
"Аль-Наср" оконфузился в матче с голом Роналду
22 августа, 15:44
Мировой футбол
Криштиану Роналду заработал 12 миллионов за одно видео на YouTube. Это только за 11 часов
22 августа, 14:45
Мировой футбол
"Аль-Наср" закрыл рот Роналду: у клуба проблемы?
22 августа, 13:40
Мировой футбол
Зависть Месси и угроза MrBeast. Как Роналду разорвал YouTube и почему его боялись
© 2008 - 2024 ТОО «EML»