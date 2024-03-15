Роналдо выбрал между Месси и Роналду

Бывший нападающий "Барселоны", "Интера", "Реала" и сборной Бразилии по футболу Роналдо сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Его попросили ответить на этот вопрос во время интервью на YouTube-канале Mail Sport Football.

"Месси", - ответил Роналдо.

Напомним, в октябре 2023 года Лео выиграл восьмой в карьере "Золотой мяч". Никто не получал эту награду чаще, чем аргентинец. У Роналду их пять.

Месси с прошлого года выступает за "Интер Майами", до этого два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а еще раньше защищал цвета "Барселоны", воспитанником которой и является.

В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан самым ценным игроком мундиаля.