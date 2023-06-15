Роналдо ответил, заслуживает ли Месси получить "Золотой мяч"

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Сегодня 16:46
©ФК "Барселона"

Бывший нападающий "Реала" и "Барселоны" Роналдо поделился мнением по поводу того, заслуживает ли Лионель Месси получить "Золотой мяч" в этом году, сообщают Vesti.kz. Аргентинец выиграл со сборной чемпионат мира-2022 и стал лучшим игроком турнира.

"Месси должен получить эту награду по спортивному принципу. Аргентина выиграла чемпионат мира - это главный турнир для всех футболистов и болельщиков. Лео прекрасно провел мундиаль, был лидером команды, забивал в финале. У меня нет сомнений по поводу победителя "Золотого мяча", - цитирует Роналдо Football Espana.

Напомним, Месси является рекордсменом по "Золотым мячам" - у него их семь.

Главным конкурентом аргентинца в борьбе за "Золотой мяч" считается нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Норвежец выиграл с "горожанами" требл, также стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги и Лиги чемпионов. 

Торжественная 67-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится в конце октября. Впервые в истории этой награды будут учитываться заслуги футболиста не за календарный год, а за сезон-2022/23. 

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Метки:
Роналдо Месси Лионель

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