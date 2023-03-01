"Результаты премии не так уж важны". Тренер "Реала" отреагировал на победу Месси в голосовании за лучшего игрока мира

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 22:43
©РИА Новости

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу Лионеля Месси в премии лучшему футболисту мира 2022 года The Best, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В качестве лучшего тренера 2022 года был назван Лионель Скалони, тренер сборной Аргентины. Эмилиано Мартинес, вратарь "Астон Виллы" и национальной команды Аргентины, получил награду лучшего вратаря. Форвард "Реала" Карим Бензема занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока.

Также в списке претендентов на звание лучшего тренера 2022 года был указан Анчелотти.

"Результаты премии The Best не так уж важны, - цитирует Анчелотти AS. - Чемпионат мира оказал большое влияние на них. Очевидно, что Аргентина заслуженно победила на ЧМ-2022, так что это нормально, что Месси, Мартинес и Скалони получили эти награды. Лично я поздравляю их с этим.

За кого бы голосовал я? Победители вполне нормальные, это футболисты высочайшего уровня. Я не могу голосовать за трех своих игроков, это будет конфликт интересов. Я фанат "Реала".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Реал Мадрид Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:43
Мировой футбол
"Результаты премии не так уж важны". Тренер "Реала" отреагировал на победу Месси в голосовании за лучшего игрока мира
Сегодня , 20:59
Мировой футбол
Топовый европейский клуб подписал игрока "Атырау"
Вчера , 20:58
Мировой футбол
Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб
Вчера , 19:06
Мировой футбол
Назван преемник Месси и Роналду
Вчера , 15:22
Мировой футбол
Мбаппе отреагировал на признание Месси лучшим футболистом
Вчера , 14:52
Мировой футбол
ФИФА присудила посмертную награду Пеле
Вчера , 12:39
Мировой футбол
Роналду не попал в сборную ФИФА впервые с 2007 года. Криштиану не голосовал за The Best
Вчера , 12:24
Мировой футбол
Скандал в ПСЖ: звездного футболиста обвинили в изнасиловании
Вчера , 11:06
Мировой футбол
Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста года от ФИФА
Вчера , 08:19
Мировой футбол
Месси, Мбаппе, Холанд и другие звезды. Названа символическая сборная года по версии ФИФА
© 2008 - 2023 ТОО «EML»