Все решено? Клуб из Саудовской Аравии получил серьезную поддержку в борьбе за Месси

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Сегодня 07:39
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Власти Саудовской Аравии подключились к решению вопроса о переходе аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в "Аль-Хиляль", передает Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, приглашение мировой звезды станет одним из катализаторов улучшения престижа чемпионата страны и улучшения его уровня.

Тем не менее, никаких договоренностей с Месси нет.

Ранее в руководстве "Барселоны" заявили, что на данный момент подписание аргентинца не входит в планы клуба. Позднее отмечалось, что аргентинец может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагают рекордный контракт.

Напомним, что Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Контракт нападающего с парижанами истекает в июне.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

 

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Метки:
Месси Лионель

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