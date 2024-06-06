Французские судебные органы запретили продажу "Золотого мяча", принадлежащего легенде аргентинского футбола Диего Марадоне, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что почетный "Золотой мяч" Марадоны, врученный ему через десять лет после победы Аргентины на чемпионате мира-1986, продадут на аукционе, а сам трофей оценивается в несколько миллионов.

Аукционный дом Aguttes собирался выставить приз на торги 6 июня. Он мог стать самым дорогим лотом в истории спорта.

Однако позднее продажа была приостановлена. Апелляционный суд Версаля поддержал иск наследников Марадоны, которые утверждают, что "Золотой мяч", который нашелся в 2016 году после почти трех десятилетий пропажи, был украден из банковского сейфа в Неаполе в 1989 году.

В результате, французский суд распорядился запретить продажу "Золотого мяча" и изъять его до тех пор, пока не выяснится, что произошло с трофеем.

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Напомним, в 1986 году Марадона помог сборной Аргентины одержать победу на чемпионате мира. Форвард был признан лучшим игроком турнира. Из жизни легендарный аргентинский нападающий ушел осенью 2020 года. Ему было 60 лет.