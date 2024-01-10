В "Реале" оценили роль Роналду в популярности Саудовской Про-Лиги

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 17:59
©twitter.com/AlNassrFC

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде объяснил популярность Саудовской Про-Лиги и оценил роль Криштиану Роналду в этом, сообщают Vesti.kz.

Португалец перешел в "Аль-Наср" в начале 2023 года.

"Я считаю, что лига добилась большого прогресса, учитывая приезд всех этих игроков - например, Криштиану, который все это начал. Это говорит об их амбициях. Наличие таких футболистов в чемпионате очень важно", - цитирует Вальверде Movistar.

Роналду стал первым звездным игроком, перешедшим в клуб из Саудовской Аравии. Вслед за португальцем в чемпионате этой страны оказались такие игроки, как Карим Бензема, Неймар, Садио Мане, Н'Голо Канте и многие другие.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Реал Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:22
Мировой футбол
Криштиану Роналду показал смысл своей жизни
Сегодня , 13:35
Мировой футбол
"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду
Сегодня , 13:14
Мировой футбол
В Саудовской Аравии освистали минуту молчания по Беккенбауэру
Сегодня , 12:50
Мировой футбол
Назван футбольный клуб с самой прибыльной академией в мире. "Реал" только 4-й
Сегодня , 11:51
Мировой футбол
Бензема бросил Роналду и нашел новый клуб
Сегодня , 00:00
Мировой футбол
Суперкомпьютер рассчитал шансы легионеров из КПЛ выиграть Кубок Азии
Вчера , 22:56
Мировой футбол
Георгий Жуков сравнил зарплаты в Казахстане и Европе
Вчера , 17:59
Мировой футбол
В "Реале" оценили роль Роналду в популярности Саудовской Про-Лиги
Вчера , 09:44
Мировой футбол
Криштиану Роналду купил особняк на "Острове миллиардеров"
9 января, 20:58
Мировой футбол
Грозит отстранение? Стало известно решение ФИФА по сборной Бразилии
© 2008 - 2024 ТОО «EML»