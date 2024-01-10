Хавбек "Реала" Федерико Вальверде объяснил популярность Саудовской Про-Лиги и оценил роль Криштиану Роналду в этом, сообщают Vesti.kz.

Португалец перешел в "Аль-Наср" в начале 2023 года.

"Я считаю, что лига добилась большого прогресса, учитывая приезд всех этих игроков - например, Криштиану, который все это начал. Это говорит об их амбициях. Наличие таких футболистов в чемпионате очень важно", - цитирует Вальверде Movistar.

Роналду стал первым звездным игроком, перешедшим в клуб из Саудовской Аравии. Вслед за португальцем в чемпионате этой страны оказались такие игроки, как Карим Бензема, Неймар, Садио Мане, Н'Голо Канте и многие другие.