"Реал" задумал подрезать у Роналду чемпиона Европы

Защитник сборной Испании и саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт может вернуться в европейский топ-чемпионат, передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал". Руководство "королевского" клуба планирует предпринять попытку заполучить игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Эмерика составляет 20 миллионов евро.

Срок действующего контракта игрока с "Аль-Насром", главной звездой которого является португалец Криштиану Роналду, истекает в 2026 году. До этого клуба Лапорт выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетик" из Бильбао. За сборную Испании играет с 2021 года. В этом году с национальной командой стал чемпионом Европы.

После десяти туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице.

Криштиану Роналду "выгнали" из сборной Португалии: названа причина

