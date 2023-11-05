"Реал" выбрал 20-летнего рекордсмена "Баварии" вместо Мбаппе

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Сегодня 13:20
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Руководство "Реала" выбрало игрока, которого купит в случае срыва трансфера французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. По сообщениям Bild, в сфере интересов "сливочных" находится форвард мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала, сообщает Vesti.kz.

20-летний немец связан контрактными обязательствами с «Баварией» до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро. Именно он является главной альтернативой Мбаппе.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Джамал провел шесть поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Также в 2020 году он дебютировал в основном составе "Баварии" в матче против "Фрайбурга" и став самым молодым дебютантом клуба в Бундеслиге. На тот момент ему было 17 лет и 115 дней. В следующем году он забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Лацио", став самым молодым игроком "Баварии", забивавшим в этом турнире.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ
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