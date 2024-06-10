"Реал" разоблачил ФИФА и отказался от участия в клубном чемпионате мира

"Реал" не будет принимать участия в клубном чемпионате мира. Об этом заявил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, передают Vesti.kz.

"ФИФА об этом забывает, игроки и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч "Реала" стоит 20 миллионов, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Отрицательно к этому относимся. Как и мы, другие клубы откажутся от приглашения", - приводит слова Анчелотти Il Giornale.

Напомним, что в 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате, в турнире сыграют 32 команды. Матчи состоятся с 15 июня по 13 июля.

Мадридский клуб пять раз выигрывал клубный чемпионат мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).