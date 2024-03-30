"Реал" переключился с Мбаппе на звезду "Баварии"

Мадридский "Реал" готовит еще один громкий летний трансфер. По сообщениям AS, в команду перейдет канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, передает Vesti.kz.

"Королевский" клуб провел успешные переговоры с канадским латералем и согласовал с ним условия личного трудового договора. В данный момент мадридцы ведут активный диалог с руководством "Баварии".

Мюнхенский гранд хочет получить за игрока 50 миллионов евро. В свою очередь, "Реал" не готов платить такую сумму за игрока с истекающим контрактом. Соглашение 23-летнего защитника с немцами рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 31 матч, забил один гол и сделал три ассиста.

При этом, до Дэвиса главной целью "Реала" был француз Киллиан Мбаппе. Отмечается, что лидер ПСЖ будет официально представлен в "галактикос" уже в августе этого года.