"Реал" переключился с Мбаппе на звезду "Баварии"

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Сегодня 12:04
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Мадридский "Реал" готовит еще один громкий летний трансфер. По сообщениям AS, в команду перейдет канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, передает Vesti.kz.

"Королевский" клуб провел успешные переговоры с канадским латералем и согласовал с ним условия личного трудового договора. В данный момент мадридцы ведут активный диалог с руководством "Баварии".

Мюнхенский гранд хочет получить за игрока 50 миллионов евро. В свою очередь, "Реал" не готов платить такую сумму за игрока с истекающим контрактом. Соглашение 23-летнего защитника с немцами рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 31 матч, забил один гол и сделал три ассиста.

При этом, до Дэвиса главной целью "Реала" был француз Киллиан Мбаппе. Отмечается, что лидер ПСЖ будет официально представлен в "галактикос" уже в августе этого года.

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Реал Мадрид Мбаппе Килиан
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