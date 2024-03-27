Разгромом обернулся матч Турции с хет-триком и тремя пенальти

Футболисты сборной Турции потерпели сокрушительное поражение от Австрии в товарищеском матче, прошедшем в Вене, передают Vesti.kz.

Гости уступили со счетом 1:6. В ходе игры зрители увидели три пенальти, а также хет-трик в исполнении Михаэля Грегорича (44-я минута, 48-я, 59-я с пенальти). Также в составе австрийцев отличились Ксавер Шлагер (2-я), Кристоф Баумгартнер (78-я с пенальти) и Максимилиан Энтруп (90+5-я). У проигравших один мяч отквитал Хакан Чалханоглу (25-я с пенальти).

Отметим, что обе сборные сыграют на предстоящем Евро-2024 в Германии. Соперниками австрийцев в группе D станут команды Польши, Нидерландов и Франции. Турки в квартете F будут соперничать со сборными Грузии, Португалии и Чехии.